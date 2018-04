Favoritos duelam no Paulista de vôlei O confronto mais esperado do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei será neste sábado: repetindo a final dos Jogos Abertos do interior, o Banespa/Mastercard recebe o Wizard/Suzano às 20h30, com transmissão do canal SporTV. A rodada terá ainda mais duas partidas na competição masculina e duas na competição feminina. Para vencer o time de Suzano, que foi o campeão em Barretos, o técnico Mauro Grasso passou a sexta-feira estudando o adversário. "O que eu realmente espero é que o time jogue melhor do que na final dos Abertos. Começamos ganhando o primeiro set e depois acho que esperávamos que Suzano entregasse o jogo", analisa o treinador. "Faltou atitude. O Suzano confirmou o favoritismo". O time comandado por Ricardo Navajas continuará contando com os campeões olímpicos Rodrigão e André Nascimento. "Gostei do desempenhos dos dois nos Abertos. Entrosamento não faltou porque o Rodrigão já tinha jogado com a gente, e o André jogou com o Rapha (levantador) no Minas", diz Navajas. No Banespa, Nalbert ainda é dúvida. "Ele está passando todos os dias por avaliação, e hoje à noite (ontem) veremos como ele está. Se o Nalbert não tiver condições, nem no banco ele deve ficar", assinala Mauro. Antes, às 16h, o Santos FC/Palácio Bingo recebe o Náutico/Araraquara, e às 17, a Ulbra/São Paulo, vai ao ABC enfrentar São Caetano. Entre as moças, MRV/São Bernardo e UMC/Flex Pé/CCMC, jogam às 16 horas. às 17h, Pinheiros/Blue Life recebe o Ecus/Suzano.