Favoritos garantem vaga nas quartas do ATP de Bangcoc O tenista croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, confirmou o seu favoritismo e derrotou nesta quinta-feira o alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5, pelas oitavas-de-final do Torneio de Tênis de Bangcoc, competição que conta pontos para o ranking da ATP e distribui US$ 550 mil em prêmios. Ljubicic precisou de aproximadamente 1h55 para passar por Becker, que foi o tenista responsável pela aposentadoria do norte-americano André Agassi. Nas quartas-de-final, o croata, cabeça-de-chave número um, vai pegar o norte-americano Robby Ginepri, que não teve problemas para passar pelo tailandês Danai Udomchoke por duplos 6/3. Outro favorito a garantir vaga nas quartas foi o norte-americano James Blake, número nove do mundo, que passou pelo monegasco Benjamin Balleret por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), em pouco mais de 55 minutos de duelo. Agora, Blake vai pegar o finlandês Jarkko Nieminen, que eliminou o canadense Frank Dancevic por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 6/4. Ainda pela ATP de Bangcoc, o russo Marat Safin derrotou o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7(3/7) e 6/2. Safin vai enfrentar na próxima fase o alemão Mischa Zverev. A outra partida das quartas-de-final será disputada entre o inglês Tim Henman e o tailandês Paradorn Srichaphan.