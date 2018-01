Favoritos garantem vaga nas quartas do ATP de Pequim O tenista croata Ivan Ljubicic, número cinco do mundo, derrotou com tranqüilidade nesta quinta-feira o norte-americano Kevin Kim por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, pelas oitavas-de-final do Torneio de Pequim, que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios. "Apesar da vitória, não fiz uma boa partida", contou Ljubicic, que na próxima fase vai enfrentar o sul-coreano Hyung-Taik Lee, que nesta quinta passou pelo alemão Michael Berrer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4). Outro favorito que garantiu vaga às quartas-de-final foi o russo Nikolay Davydenko, número quatro do mundo, que derrotou o esloveno Luka Gregorc por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. Agora, Davydenko vai enfrentar o tailandês Paradorn Srichaphan, que também por 2 a 0 eliminou o japonês Satoshi Iwabuchi, parciais de 6/3 e 6/1. Moya avança na Romênia Já pelas oitavas do ATP de Bucareste, disputado na Romênia, o espanhol Carlos Moya, cabeça-de-chave número 3, passou pelo romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Nas quartas, Moya vai pegar o italiano Filippo Volandri, que derrotou o austríaco Stefan Koubek por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2. Em outro confronto, o francês Paul-Henri Mathieu não teve problemas para garantir vaga às quartas de Bucareste ao fazer duplos 6/1 no romeno Victor Crivoi. Mathieu vai enfrentar o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que passou pelo russo Dmitry Tursunov, cabeça-de-chave número 1, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (7/3). Atualizado às 13h20