Favoritos perdem na semi em Adelaide A zebra dominou as quadras do ATP de Adelaide, na Austrália, neste sábado. Nas duas partidas de semifinal, os favoritos foram eliminados. Na primeira partida do dia, o eslovaco Dominik Hrbaty, cabeça-de-chave número 2, perdeu para o francês Florent Serra por 2 sets a 0 - com um duplo 6/3. Na seqüência, o belga Xavier Malisse surpreendeu o checo Tomas Berdych, cabeça-de-chave número 6, com a vitória por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/0. A decisão do torneio, que distribui 332 mil dólares em prêmios, será neste domingo.