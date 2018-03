Favoritos são eliminados no Supersurf A surpresa desta sexta-feira na terceira etapa do SuperSurf, Campeonato Brasileiro da modalidade, que está sendo disputada na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, foi a eliminação dos favoritos Tânio Barreto, atual campeão da competição, e Armando Daltro, líder desta temporada, pelos estreantes Bernardo Pigmeu e Diego Rosa, respectivamente. Além de bater o campeão brasileiro, Bernardo teve de superar uma gripe forte: "Apesar de estar sem fôlego, muito gripado, estou com muita vontade de conseguir um bom resultado." Tânio apenas elogiou: "Tentei de tudo; até troquei de prancha no meio da bateria, mas Pigmeu fez uma excelente disputa e está de parabéns." Quem não decepcionou foi Peterson Rosa, único tricampeão brasileiro, que eliminou Raoni Monteiro e avançou para as oitavas-de-final, que começam a ser disputadas na manhã deste sábado. "O mar estava difícil, e minha expectativa é fazer uma boa apresentação aqui em Ubatuba porque desde o ano passado não consigo um bom resultado no SuperSurf", disse Peterson. Feminino - Na competição feminina, o destaque desta sexta-feira foi a nota 10 que a cearense Tita Tavares tirou - até então, nenhuma atleta havia conseguido esta nota na temporada. Neste sábado acontece as quartas-de-final com as favoritas Andréa Lopes, líder da competição, Jaqueline Silva, Brigitte Mayer e Tita Tavares.