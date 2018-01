Favoritos são eliminados no Torneio de Tênis de Valência Pela primeira rodada do Torneio de Tênis de Valência, que distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, três dos cinco principais tenistas da competição foram eliminados nesta terça-feira. O russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave número 1, foi derrotado pelo checo Jan Hernych por duplos 7/5. O espanhol Juan Carlos Ferrero, cabeça-de-chave número 4, perdeu de virada para o também espanhol Nicolás Almagro por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4. O outro favorito eliminado foi o espanhol David Ferrer, cabeça-de-chave número 3. Ele abandonou o jogo após perder o primeiro set para o francês Thierry Ascione por 7/6 (7/1). Ferrer sentiu uma lesão nas costas e não conseguiu continuar a partida. Já os italianos se deram bem. Andreas Seppi derrotou o espanhol Rubén Ramírez por duplos 6/2. Felipo Volandri passou facilmente pelo espanhol Albert Portas por 2 a 0 (6/0 e 6/1). Também por 2 a 0, Potito Starace eliminou o checo Lukas Dlouhy, com duplos 6/3. E Davide Sanguinetti ganhou do russo Teimuraz Gabashvili por 2 a 1, parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3. Ainda pela primeira rodada, o russo Marat Safin derrotou o também russo Igor Andreev por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. O alemão Bjorn Phau passou pelo espanhol Gorka Fraile por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/1), 6/7 (4/7) e 6/2. O francês Gilles Simon venceu o checo Robin Vick por 2 a 0 (6/3 e 6/2). E o checo Tomas Zib derrotou o romeno Andrei Pavel por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3.