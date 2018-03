Favoritos se classificam no Match Race Após dois dias de competições e 24 regatas, no Iate Clube Armação dos Búzios, no Rio, Alan Adler e Torben Grael, pelo Grupo A, André Fonseca e Robert Scheidt, pelo Grupo B, foram os comandantes que se classificaram para as semifinais do Match Race Brasil. A fase será definida em uma série melhor-de-três regatas, a partir das 10 horas deste domingo. Alan Adler brigará por uma vaga contra Robert Scheidt e André Fonseca disputará a outra vaga contra Torben Grael. Os dois melhores decidem o título, na seqüência, novamente em uma série melhor-de-três regatas. O Match Race Brasil terá mais duas etapas programadas para Ilhabela, em São Paulo, de 30 de maio a 1º de junho, e no Rio, de 21 a 23 de novembro. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, esteve neste sábado em Búzios e velejou como convidado na tripulação de Torben Grael, agarrado na grade de proteção quando o veleiro dobrava pelo vento forte que dominou o dia em Búzios.