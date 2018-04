Favoritos se saem bem em Santa Catarina Mick Fanning, Kelly Slater e Taj Burrow estrearam com vitória no Hang Loose Santa Catarina Pro, etapa brasileira do Foster ASP World Tour. Os três são os únicos candidatos com chances de levar o título deste ano, que deve ser decidido em dezembro, no Havaí. No Brasil, as competições vão até quarta-feira, em Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina.