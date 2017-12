Favoritos vencem na Louis Vuitton Sem surpresas, os veleiros favoritos venceram a primeira regata da Copa Louis Vuitton, seletiva à America?s Cup, nesta terça-feira, em Auckland (Nova Zelândia). Os resultados do dia foram: Alinghi (SUI) 1 x 0 Le Défi Areva (FRA), OneWorld (EUA) 1 x 0 Mascalzone Latino (ITA), Oracle BMW (EUA) 1 x 0 Prada Challenge (ITA) e Dennis Conner (EUA) 1 x 0 GBR Challenge (ING). O barco Victory Challenger (SUE) folgou nesta terça-feira. Até o dia 31, nove barcos disputam, no sistema todos contra todos, oito vagas. O campeão desafiará a Nova Zelândia na America?s Cup, o troféu esportivo mais antigo do mundo, com 152 anos.