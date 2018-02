Favoritos vencem no Troféu Brasil A equipe medalha de prata na Olimpíada de Sydney/2000, com Vicente Lenílson de Lima, André Domingos da Silva, Edson Luciano Ribeiro e Claudinei Quirino, entrou neste sábado na pista do Ibirapuera, em São Paulo, para ganhar a medalha de ouro no revezamento 4 x 100 metros do Troféu Brasil de Atletismo. Competindo para a equipe Unoeste Brasil Telecon, de Presidente Prudente, eles fizeram o tempo de 38s93. "O (técnico) Jayme pediu para corrermos na casa dos 38 segundos e corremos", afirmou Edson Luciano Ribeiro, que disputa neste domingo, às 10h30, o título dos 100 metros, visando fazer o índice B (10s28) e garantir vaga em Atenas. Também neste sábado, Jadel Gregório não teve dificuldade de se qualificar para a decisão do salto triplo, que acontece às 9h30 de domingo. Deu um único salto dos seis a que tinha direito, fez 17,25 metros, igualou sua melhor marca e saiu da prova. "A definição do revezamento olímpico em Atenas começa a afunilar a partir desse domingo", disse Edson. O campeão e vice do Troféu Brasil nos 100 metros, desde que tenha o índice, já assegura também convocação no revezamento. André Domingos, que tem índice A e venceu os 200 metros no Troféu Brasil, tem sua vaga garantida no revezamento, mas torce pelos companheiros de 2000. "Não quero bancar o egoísta. Não corro sozinho e, por isso, penso na equipe. Vou acordar com o coração na boca", revelou. Elisângela Adriano ganhou neste sábado o seu nono título consecutivo do Troféu Brasil no lançamento do disco, com 57,27 metros. No domingo, ela compete no arremesso do peso, às 10h10, sua prova principal e que não perde desde 1990. "Ganhei todas as edições do Troféu Brasil, até 2003", comemorou. Após a Olimpíada, Elisângela vai operar o ombro direito de uma lesão no tendão supraespinhoso. "É como a cirurgia do Nalbert, do vôlei", explicou. Como ela é canhota, tem controlado as dores e só pensa nos Jogos de Atenas. Elisângela vai ter o privilégio de estar entre as 24 atletas do mundo que competirão o arremesso do peso em Olímpia, um sítio arqueológico da Olimpíada da Antiguidade. Seu objetivo é ir à final, entre as oito melhores. "No Mundial de Paris fiquei em 9º lugar, passei bem perto", contou. Nos 5.000 metros, o campeão pan-americano Hudson Santos de Souza ficou com a medalha de ouro, ao fazer o tempo de 13m47s83. Já o vencedor da última São Silvestre, Marílson Gomes dos Santos, ficou em segundo lugar com 13m48s07. Ambos ficaram longe do índice olímpico. Confira todos os campeões do dia no Troféu Brasil: Lançamento do disco - Elisângela Adriano (57,27 metros) Salto em altura - Eliana Renata da Silva (1,86 metro) Salto triplo - Keila da Silva Costa (13,76 metros) Arremesso do peso - Daniel Ferreira Freire (17,63 metros) Revezamento 4 x 100 metros - Unoeste Brasil Telecon (Vicente Lenílson de Lima, Edson Luciano Robeiro, André Domingos da Silva e Claudinei Quirino, com 38s93) 5.000 metros - Hudson Santos de Souza (13m47s83) e Selma Cândida dos Reis (16m55s69)