Favotitos são eliminados no Master Series de Miami O Masters Series de Miami mostrou sua vocação de ser um dos mais interessantes torneios do planeta. Já no primeiro fim de semana, a emoção tomou conta das quadras e vários dos favoritos viram suas esperanças caírem, como Rafael Nadal, Marat Safin, Marcos Baghdatis, ou mesmo a ex-líder do ranking feminino, Kim Clijsters, eliminada logo na estréia. Com alguns dos bons nomes já dizendo adeus, o caminho está aberto para Roger Federer, que nesta segunda-feira pega o alemão Tommy Haas. Apesar da boa chance de conquistar mais um título, o tenista suíço não esconde que seu atual objetivo é buscar o troféu inédito de Roland Garros. Tanto que anunciou em Miami seu plano de jogar todos os principais torneios da temporada européia de saibro, como os Masters Series de Monte Carlo, Roma e Hamburgo. ?Nos outros anos sempre deixei de lado uma destas competições. Mas agora vejo como um desafio pessoal vencer em Roland Garros e não vou desperdiçar a chance de uma boa preparação?, afirma Federer. Em Miami, o finalista do Aberto da Austrália, Marcos Baghdatis caiu neste domingo diante do russo Nikolay Davydenko por 2/6, 6/2 e 7/5, enquanto o argentino David Nalbandian superou o checo Tomas Berdych por 6/7, 6/1 e 6/0. Davydenko encara Mario Ancic na oitava-de-final. O croata venceu o francês Florent Serra por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-4), 6/7 (9-11) e 6/2.