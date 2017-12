FBI ajuda na segurança de Atenas/2004 Roberto Mueller, diretor do FBI, viajará nesta semana para Atenas para avaliar os preparativos de medidas de segurança para os próximos Jogos Olímpicos, no ano que vem. Na quinta-feira, terá uma conversa com os membros do Comitê Organizador, em que serão discutidos temas como o terrorismo internacional. O governo grego insiste que a Olimpíada será segura. Recentemente, aprovou um aumento de 25% na verba destinada apenas a essa questão: passam a ser US$ 700 milhões.