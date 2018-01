FBI fecha cerco contra doping nos EUA Agentes do FBI revistaram por quatro horas a casa de Victor Conte na quinta-feira, chefe do laboratório Balco, envolvido na distribuição de substâncias proibidas a atletas. Os federais apreenderam agenda, celular e documentos que comprovam o envolvimento de Conte no escândalo de doping dos jogadores de beisebol Barry Bonds (San Francisco Giants) e Jason Giambi (New York Yankees) e do velocista Tim Montgomery.