Federação de Boxe promove cursos A Federação Paulista de Boxe promove, a partir do dia 6 de abril, um curso técnico e prático de boxe olímpico e profissional dirigido para professores e estudantes de Educação Física e treinadores de boxe. O curso será dado por Alessandro Galatti, Cláudia Gonçalves, Gabriel de Oliveira, Ismael Vivacqua Neto, Luís Carlos Fabre, Miguel de Oliveira, Paulo Roberto Godinho, Ricardo Trigo e Sidnei Dal Rovere, que também é o seu coordenador. Os temas abordados incluem a história do boxe; lesões e prevenções no boxe; boxe infantil, boxe educativo e boxe social; técnica e tática do boxe olímpico e profissional; atendimento no córner; desidratação no boxe; preparação física geral e específica e periodização de treinamento. Segundo Dal Rovere, o campeão mundial dos superpenas, Acelino Popó Freitas, vai estar presente em uma das aulas. ?Talvez ele venha no dia 6, mas vamos ainda confirmar a data.? As aulas serão nos dias 6, 13, 20 e 27 de abril, das 10 às 13 horas e das 14 às 17 horas, na Cia. Athlética (Rua Kansas, 1.582). As inscrições (fone 3259-1573) são gratuitas e limitadas a 50 participantes.