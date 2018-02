Federação de vôlei estuda 2.º saque A Federação Internacional de Vôlei estará testando um segundo saque, em caso de erro, como no tênis. A regra poderá ser adotada, mesmo ?esticando o tempo de jogo, como a própria FIVB tenta evitar, tornando o saque um fundamento ainda mais decisivo. A novidade será testada na Liga Mundial do ano que vem, pelas Seleções Masculinas, e no Grand Prix da Ásia, pelas Femininas.