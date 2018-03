Federação Internacional de Ginástica confirma Mundial de 2021 em Copenhague

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou nesta quinta-feira que a cidade de Copenhague, na Dinamarca, receberá o Mundial de Ginástica Artística de 2021. Será a 50ª edição da competição e a primeira do ciclo olímpico para os Jogos de Paris-2024.

Antes, no entanto, haverá disputa do Mundial neste ano, em Doha, no Catar, entre os dias 25 de outubro e 3 de novembro, e, em 2019, em Stuttgart, na Alemanha, de 4 a 13 de outubro. Em 2020, a competição não será disputada por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

A definição por Copenhague foi anunciada após reunião realizada nesta quinta-feira em Lausanne, na Suíça, na sede da FIG. O Mundial de 2021 está programado para acontecer entre os dias 18 e 24 de outubro, na Arena Royal, que foi inaugurada no ano passado, na capital dinamarquesa.

Será a primeira vez que a cidade receberá uma edição do evento. A Dinamarca, no entanto, foi palco do Mundial em 2006, quando aconteceu na cidade de Aarhus. Para comemorar a escolha do local, o presidente da FIG, Morinari Watanabe citou o mais famoso escritor dinamarquês, Hans Christian Andersen, conhecido especialmente na literatura infantojuvenil. É autor de clássicos como "O Patinho Feio" e a "Pequena Sereia".

"Assim como Hans Christian Andersen inspirou a imaginação de milhares de crianças pelo mundo com seus famosos contos, espero que esse campeonato mundial inspire as novas gerações mostrando o valor do esporte", afirmou o mandatário.