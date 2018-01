Federação Internacional de Levantamento de Peso pune campeão olímpico por doping

Kim Un-Guk testou positivo para a substância proibida letrozole, um hormônio utilizado como modulador metabólico. O seu resultado positivo foi anunciado juntamente com os de Valentin Hristov e Elkhan Aligulizada, ambos do Azerbaijão. Além disso, no início desta semana, a federação suspendeu outros quatro atletas. E a entidade ainda tem de concluir os testes das amostras coletadas durante a competição.

No Mundial de Levantamento de Peso, que foi realizado entre 20 e 28 de dezembro, em Houston, nos Estados Unidos, Kim Un-Guk terminou em segundo lugar na divisão até 62kg, à frente de Hristov, que testou positivo para o esteroide anabolizante nandrolona.

Kim Un-Guk foi campeão olímpico nos Jogos de Londres, em 2012. Além disso, ele possui dois títulos mundiais, conquistados em 2010 e 2014, e outras duas medalhas de prata em Mundiais, em 2011 e 2013.