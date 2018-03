Federação Paulista reativa projeto que troca garrafas PET por ingressos A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu reativar o Programa Futebol Sustentável, que permite a troca de garrafas PET vazias por ingressos de jogos dos clubes paulistas do interior. Nesta quarta-feira, o primeiro jogo da Série A1 do Paulistão dentro da promoção é Red Bull Brasil x Grêmio Novorizontino, no Moisés Lucarelli.