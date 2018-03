Federação remarca o ''jogo de compadres'' A FPF anunciou ontem que o novo jogo entre Mogi Mirim e Oeste, pela última rodada do quadrangular final do Paulista da Série A2, será sábado, às 17 horas, em Mogi Mirim. A remarcação ocorre porque o TJD anulou o jogo em que os times ficaram no 0 a 0, resultado que levaria ambos à Série A1, e foram acusados de fazer "corpo mole??.