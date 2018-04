Federer acha que francês vai testá-lo

Sempre comedido em suas declarações, Federer, que ontem derrotou o indiano Somdev Devvarman por 6/2, 6/1 e 6/1, evita se empolgar com a facilidade encontrada. Ele diz que terá uma noção melhor sobre suas perspectivas no Aberto da França no próximo jogo, contra Julien Benneteau. Em seis partidas contra o francês, Federer venceu quatro. Benneteau levou a melhor na última, pelas quartas de final do torneio de Roterdã. "É um jogador que já derrotei, mas sempre me cria muitos problemas no saibro. Nunca é fácil contra ele. Na última vez ele me derrotou, e vou ter de adaptar o meu jogo, que não funcionou na Holanda."

O espanhol Ferrer derrotou o conterrâneo Albert Montañés por 6/2, 6/1 e 6/3. Já Tsonga sofreu mais na primeira parcial de sua vitória sobre o finlandês Jarkko Nieminen, mas depois engrenou: 7/6 (8-6), 6/4 e 6/3.

As maiores emoções ficaram reservadas para a vitória do francês Gael Monfils sobre o letão Ernests Gulbis por 6/7 (5-7), 6/4, 7/6 (7-4) e 6/2.

Empolgado com a torcida, o tenista local pediu autorização para o juiz de cadeira para filmar o público durante a execução de uma "ola" com o celular.