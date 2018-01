Federer amplia vantagem e Ljubicic sobe no ranking O suíço Roger Federer abriu 2.390 pontos de vantagem para Rafael Nadal na liderança do ranking mundial do tênis masculino, divulgado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais. Com o título no Masters Series de Miami, Federer manteve-se com 6.935 pontos. Nadal, por sua vez, perdeu 245 pontos por ter sido eliminado na segunda fase - no ano passado, havia chegado à final. O vice-campeão de Miami, o croata Ivan Ljubicic, subiu uma posição no ranking e agora é o quinto colocado. Na Corrida dos Campeões, ele está em segundo, atrás apenas de Federer. Nesta semana o circuito pára por causa dos confrontos da Copa Davis. Depois, começa a temporada européia de saibro, na qual a grande meta de Federer é conquistar o inédito título de Roland Garros. Até agora, no ano, o suíço disputou cinco torneios, com quatro títulos e um vice-campeonato - em Dubai, derrotado por Nadal na decisão. No Brasil, houve mudança no número 1, com Flávio Saretta ultrapassando Marcos Daniel e chegando à 84ª posição - um posto acima do ranking anterior. Daniel caiu quatro posições e é agora o 88º colocado. Veja a classificação do ranking de entradas: 1 - Roger Federer (SUI) - 6935 2 - Rafael Nadal (ESP) - 4544 3 - David Nalbandián (ARG) - 2750 4 - Andy Roddick (EUA) - 2655 5 - Ivan Ljubicic (CRO) - 2570 6 - Nikolay Davydenko (RUS) - 2490 7 - Guillermo Coria (ARG) - 2025 8 - James Blake (EUA) - 1985 9 - Gastón Gaudio (ARG) - 1915 10 - David Ferrer (ESP) - 1700 84 - Flávio Saretta (BRA) - 466 88 - Marcos Daniel (BRA) - 456 187 - Ricardo Mello (BRA) - 212 275 - Gustavo Kuerten (BRA) - 120 Ranking da Corrida dos Campeões: 1 - Roger Federer (SUI) - 492 2 - Ivan Ljubicic (CRO) - 225 3 - Marcos Baghdatis (CHP) - 186 4 - James Blake (EUA) - 185 5 - Tommy Haas (ALE) - 159 6 - David Nalbandian (ARG) - 150 7 - Nikolay Davydenko (RUS) - 125 8 - Rafael Nadal (ESP) - 124 9 - Jarkko Nieminen (FIN) - 116 10 - Mario Ancic (CRO) - 114 91 - Marcos Daniel (BRA) - 17 129 - Flávio Saretta (BRA) - 7 129 - Ricardo Mello (BRA) - 7 197 - Gustavo Kuerten (BRA) - 1