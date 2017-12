Federer aplica "pneu" e elimina Tim Henman de Wimbledon O tenista suíço Roger Federer derrotou mais um adversário em quadra de grama. Pela segunda rodada do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, o número um do mundo aplicou um "pneu" e venceu o inglês Tim Henman por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/0 e 6/2. A vitória sobre Henman foi a 43ª seguida do suíço em quadras de grama - a marca anterior pertencia ao ex-tenista sueco Bjorn Borg, que tinha 41 triunfos. Por sinal, o número um do mundo busca o seu quarto título em Wimbledon. Na terceira rodada, Federer vai enfrentar o francês Nicolas Mahut, que passou pelo belga Kristof Vliegen por 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/3. Já o tenista argentino David Nalbandian, número três do mundo, não teve problemas para derrotar o francês Arnaud Clément por 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/3. Em outro confronto, o espanhol Juan Carlos Ferrero ganhou do croata Roko Karanusic por 3 a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/3. Outros resultados da segunda rodada: James Blake (EUA) 3 a 1 (TAW) Yeu-Tzuoo Wang - 6/4, 6/2, 4/6 e 6/2 Radek Stepanek (RCH) 3 a 1 (BEL) Xavier Malisse - 6/3, 6/7 (4/7), 7/5 e 6/1 Mario Ancic (CRO) 3 a 0 (ITA) Davide Sanguinetti - 6/4, 6/2 e 6/1