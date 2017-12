Federer arrasa checo e avança às quartas em Roland Garros O tenista suíço Roger Federer não quer dar chance para o azar e conseguiu, neste domingo, sua classificação para as quartas-de-final do Torneio de Roland Garros, em Paris, o segundo Grand Slam da temporada. O melhor do mundo sobrou no jogo contra o checo Tomas Berdych e venceu facilmente por 3 sets a 0 - com parciais de 6/3, 6/2 e 6/3. Seu próximo rival será o croata Mario Ancic, que teve que suar muito para derrotar o espanhol Tommy Robredo por 3 a 2 - parciais de 6/4, 4/6, 2/6, 6/4 e 7/5. Ainda pela terceira rodada, dois jogos iniciados no sábado foram completados neste domingo. O croata Ivan Ljubicic (cabeça-de-chave número 4) confirmou sua reação e ganhou o confronto contra o argentino Juan Monaco por 3 sets a 2 - com parciais de 4/6, 5/7, 6/3, 6/4 e 6/2. Em outra partida disputada em cinco sets, o francês Gael Monfils (25.º pré-classificado) venceu a batalha contra o norte-americano James Blake (cabeça 8) com as parciais de 6/2, 6/7 (2/7), 7/6 (7/1), 5/7 e 6/4.