Federer arrasa González e fatura o Masters Series de Madri Mesmo com dores no tornozelo, o tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, deu um "baile" no chileno Fernando González, aplicou 3 sets a 0 em pouco mais de 1h40 e conquistou neste domingo o seu primeiro título do Masters Series de Madri, competição que distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios. O primeiro set entre os dois tenistas foi equilibrado e Federer só conseguiu fechar em 7/5. Já no começo do segundo set, o suíço sentiu dores no tornozelo direito e precisou ser atendido pelos médicos, mesmo assim, ele não teve problemas para quebrar o serviço de González e aplicou 6/1. No terceiro, Federer aproveitou para se "divertir" em quadra e ensaiou algumas jogadas próximas à rede para alegrar o público espanhol. O suíço aplicou um "pneu" e fechou o jogo em 6/0. A potência do saque de Federer também foi destaque no jogo - foram 11 aces do suíço contra apenas 4 de González. Agora, em oito jogos contra González, esta foi a oitava vitória de Federer. Aliás, com esta conquista, o suíço aumentará a sua vantagem no ranking da ATP, uma vez que o espanhol Rafael Nadal, que era o atual campeão da competição madrilenha, foi eliminado nas quartas-de-final pelo checo Tomas Berdych. Este foi o 43.º título da carreira de Federer, sendo o 10.º só nesta temporada.