Federer arrasa mais um e vai às quartas na Basiléia Em busca de seu 11.º título no ano e o 44.º na carreira, o tenista suíço Roger Federer derrotou com tranqüilidade nesta quinta-feira o espanhol Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 0, pelas oitavas-de-final do Torneio de Tênis da Basiléia, competição da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) que distribui mais de US$ 1 milhão em prêmios. Para conquistar a vitória de número 84 da temporada (em 89 jogos disputados), Federer quebrou o saque do espanhol para fazer 6/2 no primeiro set. A diferença técnica entre os dois tenistas ficou mais evidente no segundo, quando Federer impôs o seu saque para aplicar um "pneu" e fechar o jogo em 6/0, em apenas 52 minutos de duelo, para alegria dos torcedores suíços que acompanharam a partida. Com este resultado, Federer, que é o número um do mundo, enfrentará nas quartas-de-final o espanhol David Ferrer, cabeça-de-chave número cinco da competição. Por sinal, Ferrer garantiu vaga após derrotar o checo Jiri Novak por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3, em pouco mais de 1h40 minutos de duelo. Quem também garantiu vaga às quartas foi o chileno Fernando González, sétimo no ranking da ATP, que surpreendeu ao virar o jogo contra o norte-americano Mardy Fish, uma vez que ele perdia o tie-break do terceiro set por 6 a 2. As parciais da vitória de Gonzales foram de 6/7 (5/7), 6/4 e 7/6 (10/8). O confronto entre os tenistas teve quase três horas de duração. Em outro duelo, o argentino José Acasuso, pré-classificado número sete, passou pelo alemão Philipp Kohlschreiber por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1. Também por 2 a 0, o argentino Juan Del Potro venceu o suíço George Bastl, com parciais de 6/3 e 6/2. Quem não teve a mesma sorte foi o argentino Juan Ignacio Chela, eliminado pelo tailandês Paradorn Srichaphan por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Desistências em Paris Por motivos de contusão, o tenista croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, e o norte-americano Andy Roddick, número cinco, anunciaram nesta quinta-feira que não participarão do Masters Series de Paris, competição que será disputada na próxima semana. Os tenistas querem aproveitar o tempo para descansar, uma vez que pretendem participar no final de novembro do Masters Cup de Xangai, evento que reunirá os oito melhores tenistas da ATP. Ljubicic está com problemas virais, enquanto Roddick sofre com uma contusão no tornozelo.