Federer arrasa Nadal e faz a final com Ferrer na China No duelo entre os dois melhores tenistas da atualidade, Roger Federer arrasou Rafael Nadal, por 6/4 e 6/1, e mostrou ser simplesmente o melhor. Depois de perder na estréia - diante do chileno Fernando Gonzalez -, o suíço ressurgiu ainda mais forte e disputa hoje a quarta coroa de melhor do mundo na Masters Cup de Xangai. Seu adversário será o surpreendente espanhol David Ferrer, que ontem também passou fácil pelo americano Andy Roddick por 6/1 e 6/3. Federer já enfrentou - e venceu - Ferrer sete vezes. A última foi no início do ano, em Hamburgo. Agora, seu favoritismo é ainda maior. "Me senti bem em quadra", disse Federer, após a vitória sobre Nadal. "Estou confortável e meus golpes saíram com naturalidade." Federer teve 83% de aproveitamento de primeiro serviço, aplicou 26 winners (bolas vencedoras) e cometeu 16 erros não forçados (bolas perdidas).