Federer atropela Chela e vai à segunda rodada em Roma O suíço Roger Federer confirmou o favoritismo de cabeça-de-chave número 1 e se classificou para a segunda rodada do Masters Series de Roma ao vencer facilmente o argentino Juan Ignácio Chela, considerado um especialista no saibro, por 2 a 0 (6/2 e 6/1). O Masters Series de Roma é uma das etapas de Federer na preparação para a disputa do torneio de Roland Garros, o único Grand Slam que ele ainda não venceu na carreira. O norte-americano James Blake, sétimo cabeça-de-chave, acabou eliminado pelo francês Florent Serra, que marcou 2 a 0 (6/4 e 7/6 (7/3)). É o terceiro pré-classificado a ser eliminado - antes, caíram Ivan Ljubicic e David Ferrer. Se Blake se deu mal, outro norte-americano segue na disputa Robby Ginepri, que venceu o bielo-russo Max Mirnyi por 2 a 1 (3/6, 6/2 e 6/3). Dois sul-americanos foram eliminados: o chileno Nicolás Massu perdeu para o espanhol Nicolás Almagro por 2 a 0 (7/5 e 6/4), enquanto o peruano Luis Horna caiu diante do croata Mario Ancic, também em dois sets (6/4 e 6/4).