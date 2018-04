Federer atropela Nadal com direito a 'pneu'

Roger Federer não tomou conhecimento de seu maior rival ontem. O suíço não se importou que Rafael Nadal está vindo de um período de ausência das quadras e deu uma lição no espanhol na segunda rodada do Grupo B da Masters Cup, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O número 4 do mundo aplicou 6/3 e 6/0 em apenas 60 minutos de partida.

Foi a terceira vez na história do confronto que Federer conseguiu aplicar um "pneu" - quando o adversário não consegue fazer nenhum game no set - sobre Nadal. As outras haviam sido nas finais do Masters de Hamburgo de 2007 e de Wimbledon em 2006.

Com a vitória, o suíço está garantido nas semifinais da Masters Cup, torneio em que defende o título da temporada passada. Nadal vai definir contra o francês Jo-Wilfried Tsonga, na quinta-feira, o outro classificado do Grupo B.

Ontem, Tsonga bateu Mardy Fish em dois sets: 7/6 (7/4) e 6/1. Hoje ocorre a segunda rodada do Grupo A. O desfalque será Andy Murray, tenista britânico que abandonou o torneio devido a uma lesão na virilha. Ele será substituído por Janko Tipsarevic diante de Tomas Berdych. Na sequência, tem Novak Djokovic contra David Ferrer.