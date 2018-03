Federer atropela Nieminen em Hamburgo; Nadal e Djokovic avançam O tenista suíço Roger Federer começou a defesa do título do Masters Series de Hamburgo com uma vitória tranquila por 6-1 e 6-3 sobre Jarkko Nieminen, enquanto o espanhol Rafael Nadal enfrentou uma partida mais complicada do que o esperado e ganhou do italiano Potito Starace por 6-4 e 7-6. O terceiro pré-classificado, Novak Djokovic, da Sérvia, também passou com facilidade pelo primeiro jogo no saibro alemão, ao derrotar o argentino Juan Ignacio Chela por 6-3 e 6-1. Federer, o número 1 do mundo, precisou de apenas 57 minutos para conseguir sua nona vitória em nove encontros com o finlandês, e assim chegar à terceira rodada da competição. "Eu sei que tive muitos resultados bons contra ele, mas ele pode causar problemas, então estou muito feliz", disse Federer em entrevista coletiva, depois de uma exibição convincente no saibro. Nadal, que foi batido por Federer na final do Masters de Hamburgo do ano passado, teve que se esforçar muito mais para bater Starace e teve sorte de ganhar o segundo set depois de um tiebreak. O espanhol enfrenta agora Andy Murray, depois de o britânico ter passado facilmente pelo francês Gilles Simon por 6-3 e 6-3. "Realmente não sou um favorito para a próxima partida", disse Murray, que irá celebrar seu vigésimo primeiro aniversário na quinta-feira. "Mas se eu jogar como hoje, acho que posso proporcionar um bom jogo". Marat Safin, que já foi número do mundo, chegou à terceira rodada com uma vitória de 7-5 e 6-4 em cima de Tomas Berdych. O americano James Blake caiu diante do sérvio Janko Tipsarevic, por 4-6, 6-3 e 6-3, em um jogo de duas horas de duração. O croata Ivo Karlovic eliminou o espanhol Tommy Robredo por 3-6, 6-2 e 7-6. O suíço Stanislas Wawrinka, batido na final do Masters de Roma da semana passada, perdeu para o alemão Nicolas Kiefer, enquanto o sueco Robin Soderling bateu o francês Jo-Wilfried Tsonga, vice-campeão do aberto da Austrália, por 6-2 e 7-5. O número três do mundo, Novak Djokovic enfrenta o argentino Juan Ignácio Chela nesta quarta-feira.