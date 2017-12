Federer aumenta vantagem para Nadal no ranking da ATP O tenista suíço Roger Federer, que no domingo conquistou o Torneio de Tênis de Tóquio, aumentou a sua vantagem para o espanhol Rafael Nadal no novo ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), divulgado nesta segunda-feira. Federer aparece na ponta com 7.370 pontos, contra 4.625 do espanhol. Por sinal, ambos estarão juntos na próxima semana, na disputa do Masters Series de Madri. O último encontro entre os dois tenistas aconteceu na decisão de Wimbledon, em julho, quando Federer venceu por 3 sets a 1. Entre os dez primeiros colocados do ranking, o destaque ficou para o espanhol Tommy Robredo, que com os 20 pontos conquistados no ATP de Tóquio ultrapassou o norte-americano James Blake e subiu para o sétimo lugar, com 2.245 pontos. Outro que subiu foi o chileno Fernando González, que ganhou uma posição e foi para o décimo lugar. O melhor brasileiro no ranking continua sendo Thiago Alves, na posição número 95, com 446 pontos. Já Marcos Daniel subiu três postos e foi para a 110ª colocação, com 390. Por sua vez, Guga ganhou sete posições e agora ocupa o 1.123.º lugar.