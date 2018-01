Federer aumenta vantagem sobre Nadal no ranking da ATP Com a conquista do Masters Series de Toronto, o tenista suíço Roger Federer aumentou nesta segunda-feira a sua vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal na liderança do ranking masculino da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) para 3.255 pontos - antes, a diferença entre os tenistas era de 2.330. Outro que subiu consideravelmente na nova lista da ATP foi o francês Richard Gasquet, de 20 anos, que com o vice-campeonato de Toronto ganhou 24 postos e foi para a 27ª colocação. Entre os dez primeiros, a novidade ficou por conta do croata Ivan Ljubicic, que assumiu a terceira posição com 3.195 pontos, ultrapassando o argentino David Nalbandian. Dos brasileiros, o melhor colocado é Marcos Daniel, que está na 95ª posição, com 439 pontos. Já Gustavo Kuerten, afastado das quadras por causa de constantes lesões, caiu para 572.º, com apenas 40 pontos. Federer, líder com 7.760 pontos, vai participar do Masters de Cincinnati, nos Estados Unidos, evento que será disputado ainda nesta semana. O suíço pode chegar à sua 18ª final consecutiva de eventos da ATP, o que igualaria a marca obtida pelo checo Ivan Lendl entre os anos de 1981 e 1982.