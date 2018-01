Federer avança à final no ATP do Qatar O tenista suíço provou, nesta sexta-feira, que tem tudo para repetir a ótima temporada de 2005, quando ganhou 81 partidas e só perdeu quatro vezes. Pela semifinal do ATP de Doha, no Qatar, o número 1 do mundo não tomou conhecimento do alemão Tommy Haas e venceu o jogo por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Na decisão do torneio no Oriente Médio, que distribui 975 mil dólares em prêmios, Federer terá pela frente o vencedor do confronto entre o francês Gael Monfils e o italiano Fillippo Volandri. Índia - Pelas quartas-de-final do ATP de Chennai, na Índia, o croata Ivan Ljubicic (cabeça-de-chave número 1) derrotou Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/3). Nos outros jogos da rodada, o checo Radek Stepanek bateu o francês Thierry Ascione por 2 a 0 (6/3 e 6/4), o espanhol Carlos Moya eliminou o alemão Bjorn Phau por 2 a 1 (6/4, 4/6 e 6/1) e o belga Kristof Vliegen ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 2 a 0 (6/1 e 6/2).