Federer avança e Nalbandian é eliminado em Montecarlo O tenista suíço Roger Federer, número 1 do mundo, garantiu vaga à quarta-de-final do Masters Series de Montecarlo, evento que distribui aproximadamente 3 milhões de euros em prêmios, ao derrotar nesta quinta-feira o tenista Benjamin Balleret, de Mônaco, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O suíço teve amplo domínio da partida e precisou de apenas 55 minutos para vencer Balleret. Agora, Federer vai enfrentar o espanhol David Ferrer, que nesta quarta eliminou seu compatriota Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 6/3. Em outro jogo desta quinta, o croata Ivan Ljubicic, número cinco do ranking da ATP, passou facilmente pelo francês Gilles Simon por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Já o argentino David Nalbandian decepcionou e foi eliminado do Masters de Montecarlo ao perder por 2 sets a 1 para o espanhol Tommy Robredo, com parciais de 5/7, 6/1 e 7/5. Ainda nesta quinta, o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, vai disputar uma vaga à quarta-de-final de Montecarlo com o belga Kristolf Vliegen.