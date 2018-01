Federer bate Blake e encara Ferrer na semifinal O tenista número um do mundo Roger Federer teve trabalho, mas passou pelo norte-americano James Blake e avançou às semifinais do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. O suíço venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 6/4, em 1h20 de partida. Foi a quarta vitória de Federer em quatro confrontos com Blake. Eles decidiram recentemente o Masters Series de Indian Wells, também nos Estados Unidos, em partida que o suíço ganhou até com mais facilidade do que a desta quinta-feira. O próximo adversário de Federer será o espanhol David Ferrer, que superou o norte-americano Andy Roddick. A outra semifinal será entre o croata Ivan Ljubicic e o argentino David Nalbandian. Ambas serão disputadas nesta sexta-feira.