Federer bate Clement e busca bicampeonato em Miami O suíço Roger Federer, tenista número um do mundo, venceu o francês Arnaud Clement, número 53, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 6/0, pela segunda rodada do Masters Series de Miami. No primeiro set, Federer só precisou de 28 minutos para bater Clement. Porém, no segundo a partida ficou equilibrada e só foi decidida a favor do francês no tie-break. O contrário aconteceu no terceiro, quando Federer aplicou o famoso "pneu" em seu adversário. Na próxima rodada, Federer jogará contra o alemão Tommy Haas, que venceu por 2 a 0 o peruano Luís Horna, com parciais de 6/0 e 6/3. O suíço é o atual campeão de Miami e briga pelo quarto título na temporada, depois de ter conquistado o ATP de Dubai, o Master Series de Indian Wells e o bicampeonato no Aberto da Austrália. Outros resultados do sábado: Juan Ignacio Chela (ARG) 2 x 0 Greg Rusedski (ING) (6/4 e 6/4) James Blake (EUA) 2 x 0 Carlos Berlocq (ARG) (6/0 e 6/0) Simon Greul (ALE) 2 x 0 Dominik Hrbaty (ESL) (7/6 e 6/3) Sebastien Grosjean (FRA) 2 x 0 Feliciano Lopez (ESP) (6/3 e 7/6) Dmitry Tursunov (RUS) 2 x 0 Juan Carlos Ferrero (ESP) (6/3 e 7/6) Tim Henman (ING) 2 x 0 Lleyton Hewitt (AUS) (7/5 e 6/3) David Ferrer (ESP) 2 x 0 Albert Montanes (ESP) (6/1 e 6/1)