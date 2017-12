Federer bate espanhol e se garante na semifinal na Suíça O suíço Roger Federer teve trabalho para avançar às semifinais do Torneio da Basiléia, disputado na Suíça. Nesta sexta-feira, o melhor tenista da atualidade derrotou o espanhol David Ferrer por 2 sets a 0, mas teve que correr muito no segundo set, decidido apenas no tie-break. Após ganhar com tranqüilidade a primeira série por 6/3, Ferrer endureceu o jogo e levou a partida para o desempate, que só terminou com o placar de 16/14 para Federer. "Tive muita sorte em alguns momentos. Não é fácil jogar um tie-break tão longo", contou Federer, logo após a partida, em que teve que salvar seis set points do espanhol no segundo set. O torneio é especial para o suíço, já que está jogando na sua cidade natal. O adversário de Federer nas semifinais será o tailandês Paradorn Srichapan, que derrotou o argentino Jose Acasuso em dois sets: 7/6 (7/2) e 6/3. A surpresa das quartas-de-final foi a eliminação do argentino David Nalbandian. Cabeça-de-chave número 2, ele perdeu para o suíço Stanislas Wawrinka por 2 a 0 (7/6 (9/7) e 6/2). "Esse foi um dos melhores jogos da minha carreira. Tive um ótimo aproveitamento no meu serviço. Creio que foi a chave para vencer", disse o suíço, que agora vai enfrentar o chileno Fernando González. O sul-americano avançou ao passar pelo espanhol Juan Martín Del Porto por 2 a 1 - parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. Rússia Pelas quartas-de-final do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, o croata Mario Ancic (cabeça 3) se classificou ao vencer o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5. Seu próximo rival será Ernest Gulbis, da Letônia, que ganhou do checo Jan Hernych por 2 a 1 - com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (4/7) e 6/2. Em outros jogos do dia, o sueco Thomas Johansson derrotou o sul-africano Wesley Moodie por 2 a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 - e o russo Igor Kunitsyn eliminou o italiano Potito Starace por 2 a 0 (6/3 e 6/2). França Pelo Torneio de Lyon, o belga Xavier Malisse passou às semifinais ao ganhar do norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Também nesta sexta, o francês Marc Gicquel derrotou o compatriota Sebastien Grosjean por 2 a 1 - com parciais de 7/5, 1/6 e 7/6 (7/5) - e o francês Arnaud Clement passou pelo espanhol Nicolas Almagro por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Atualizada às 16h55