Federer bate González e pega francês na final de Masters O tenista suíço Roger Federer derrotou, neste sábado, o chileno Fernando González por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 5/7 e 6/3 - e se classificou para a final do Masters Series de Montreal, no Canadá. O número 1 do mundo precisou suar muito, principalmente no segundo e terceiro sets, para eliminar o sul-americano, que era o cabeça-de-chave número 15 do torneio. Na decisão, Federer terá pela frente a sensação francesa Richard Gasquet, que na outra semifinal passou pelo britânico Andy Murray por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/5. A competição canadense, que distribui quase 2,5 milhões de dólares em prêmios, é uma das nove da série de Masters durante a temporada. Além disso, faz parte da preparação para a disputa do US Open, o quarto e último Grand Slam do ano.