Federer bate Stepanek e avança no Masters Series de Roma O suíço Roger Federer venceu o checo Radek Stepanek por 2 a 0 (6/1 e 6/4), na manhã desta quinta-feira, e se classificou para as quartas-de-final do Masters Series de Roma, o segundo Masters Series da temporada européia de saibro. Federer encontrou poucas dificuldades no primeiro set, quando chegou a abrir 5/0. Na segunda parcial, Stepanek tentou equilibrar a partida e chegou a ameaçar quebrar o serviço de Federer, mas sucumbiu diante da frieza do número 1 do mundo. Nas quartas-de-final, Federer enfrenta o vencedor do jogo entre o espanhol Nicolas Almagro e o russo Nikolay Davydenko. O espanhol Ruben Ramírez Hidalgo, que saiu do qualifying e eliminou Guillermo Coria na estréia e depois Marat Safin, desperdiçou dois match points e caiu diante do croata Mario Ancic, que venceu por 2 a 1 (6/3, 6/7 e 7/5). Ancic enfrenta agora o argentino David Nalbandian, que eliminou o espanhol Alberto Martín em dois sets equilibrados, 7/5 e 6/4.