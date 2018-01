Federer confirma favoritismo e passa fácil por russo O suíço Roger Federer mais uma vez não teve trabalho para passar de fase no Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, ele chegou às quartas-de-final ao bater com facilidade o russo Dmitry Tursunov por 2 a 0, com um duplo 6/3. O número um do mundo só perdeu um set na competição, para o francês Arnaud Clement, na segunda rodada. No entanto, Federer pode ter que suar um pouco mais nas quartas-de-final. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o norte-americano James Blake, nono do mundo, e o argentino Juan Ignacio Chela, 33.º. Federer já enfrentou Blake na final do Masters Series de Indian Wells, neste ano, em que ganhou o título com uma vitória por 3 sets a 0.