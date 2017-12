Federer confirma que disputará o Masters Series de Madri O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, confirmou nesta quarta-feira que participará do Masters Series de Madri, que será disputado entre os dias 14 e 22 de outubro. Atualmente, Federer está participando do Torneio de Tênis de Tóquio, no Japão. O representante de Federer, Manolo Santana, contou que as notícias de que o suíço não disputaria a competição, que foram publicadas na última semana pela imprensa espanhola, eram falsas. O suíço terá como grande rival o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, que neste ano conquistou o título de Roland Garros ao derrotar Federer na final, por 3 sets a 2. Faz três anos que o suíço não comparece a Madri. Na última vez, ele foi derrotado pelo espanhol Juan Carlos Ferrero, nas semifinais. Além do Masters espanhol, Federer confirmou que participará do Torneio da Basiléia, na Suíça, e do Masters de Paris, na França - ambos serão realizados em outubro.