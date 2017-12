Federer conquista 44ª vitória seguida em quadra de grama Grande favorito ao título do Aberto de Wimbledon, o suíço Roger Federer, número um do mundo, derrotou nesta sexta-feira o tenista francês Nicolas Mahut por 3 sets a 0 e garantiu vaga às oitavas-de-final da competição. Essa foi a 44ª vitória seguida em quadra de grama. Federer começou a partida com tranqüilidade e fez 6/3 no primeiro set. No segundo, Mahut reagiu e o suíço só foi vencer no tie-break por 7/6 (7/2). Já no terceiro, o número um do mundo voltou a ter controle da partida e fechou em 6/4. Em outro jogo pela terceira rodada do Aberto de Wimbledon, o bielo-russo Max Mirnyi derrotou o norte-americano James Blake, cabeça-de-chave número oito, por 3 sets a 2, com direito a "pneu" no quinto set - as parciais foram de 6/4, 3/6, 4/6, 6/1 e 6/0.