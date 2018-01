Federer conquista o 1.º título de 2006 O tenista suíço Roger Federer conquistou, neste sábado, seu primeiro título na temporada ao bater o francês Gael Monfils por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5) -, na final do ATP de Doha, no Qatar, que distribuiu 1 milhão de dólares em prêmios. O número 1 do mundo se prepara para a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começará no dia 16. Essa é a 34ª conquista da carreira de Federer, que se profissionalizou em 1998. Na temporada passada, o suíço esteve perto da perfeição ao ganhar 11 títulos, sendo dois em Grand Slams (Wimbledon e US Open). De 85 partidas disputadas em 2005, o melhor do mundo perdeu apenas quatro vezes.