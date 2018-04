Federer conquista seu 16.º Masters Roger Federer voltou a sentir o gostinho de ser campeão. Venceu ontem o Masters de Cincinnati ao bater o sérvio Novak Djokovic por 2 a 0 (6/1 e 7/5). O suíço soma agora 61 títulos no circuito ATP e chegou ao 16º título de Masters, só ficando atrás do americano Andre Agassi que tem 17 Masters. Federer é o quarto tenista na era Open a vencer três vezes em Cincinnati, junto com Agassi e Pete Sampras. O sueco Mats Wilander tem quatro troféus.