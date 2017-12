Federer considera Nadal favorito para Roland Garros O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, contou nesta segunda-feira que considera o espanhol Rafael Nadal o grande favorito para a conquista do Torneio de Roland Garros, que será disputado em pista de saibro. "Existem poucos jogadores que podem jogar assim nessa pista, por isso acredito que Nadal é o grande favorito para conquistar o torneio. Ele é muito forte e potente, tanto física como mentalmente", explicou Federer, que foi passear em Barcelona com sua noiva e seus pais. Nadal igualou neste ano o recorde do argentino Guillermo Vilas, com 53 vitórias consecutivas em pistas de saibro. O espanhol pode se tornar o tenista com o maior número de vitórias do mundo no Torneio de Roland Garros. Federer, que neste ano perdeu três finais para Nadal (Roma, Montecarlo e Dubai), explicou que não tem o tenista espanhol como rival. "Não tenho obsessão com Nadal. De vez em quando perco algumas partidas. Não é decepcionante perder uma final, desde que você saia satisfeito da pista". No entanto, o suíço admitiu que ainda terá que "jogar muitas vezes contra Nadal para descobrir uma forma de ganhar". Federer não participou do Masters Series de Hamburgo, na última semana, para poder se preparar para o Torneio de Roland Garros, que começa no próximo dia 28 de maio.