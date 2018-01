Federer continua tranqüilo no topo do ranking da ATP O tenista suíço Roger Federer, que no domingo conquistou o título do US Open, o oitavo Grand Slam de sua carreira, continua com tranqüilidade na liderança do novo ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), divulgado nesta segunda-feira, com 7.295 pontos. O espanhol Rafael Nadal, que foi eliminado nas quartas-de-final da competição norte-americana, aparece em segundo, com 4.800. Semifinalista do US Open, o russo Nikolay Davydenko ganhou uma posição e foi para o quinto lugar, com 2.590. Já o norte-americano Andy Roddick, que ficou com o vice-campeonato, ganhou quatro posições e foi para sexto, com 2.585. Por sua vez, o espanhol Tommy Robredo despencou da quinta para a sétima colocação, com 2.190. Outro semifinalista que subiu consideravelmente foi o russo Mijail Youzhny, que saltou da 54ª para a 24ª posição. O melhor brasileiro continua sendo Marcos Daniel, número 94 do mundo, com 437 pontos. Já Thiago Alves assumiu o cargo de segundo melhor tenista do País ao ganhar 20 posições no ranking e subir para 102.º, ultrapassando Flávio Saretta, que é 123.º.