Federer dá show e é campeão em Indian Wells No seu caminho para tornar-se o maior tenista de todos os tempos, Roger Federer conquistou o tricampeonato do Masters Series de Indian Wells, ao dar uma aula-show na partida final e derrotar o norte-americano James Blake por 7/5, 6/3 e 6/0, neste domingo, em Los Angeles, Estados Unidos. Este foi o 36.º troféu na carreira do suíço, que ainda embolsou um cheque de US$ 455 mil, como prêmio. Federer ganhou sua 21ª partida na temporada e só perdeu um jogo até agora, justamente para o espanhol Rafael Nadal, na final do ATP Tour de Dubai. Em Indian Wells, era esperado novo duelo entre os dois melhores colocados do ranking mundial, só que Blake estragou a festa ao superar o espanhol, nas semifinais de sábado, por 7/5 e 6/3. Na decisão de Indian Wells, Blake deixou a impressão de que poderia novamente surpreender. O tenista americano abriu vantagem de 4 a 1, com duas quebras de serviço a seu favor. Só que, de repente, Federer decidiu mostrar todo seu talento e apresentou suas armas. Uma delas foi a versatilidade de seus golpes para virar o jogo e passar a dar uma verdadeira aula de como se joga tênis e de como se vence uma final. ?Não poderia ter sido melhor o início da temporada nos Estados Unidos, onde estou sem perder há mais de um ano e divido essa felicidade com o público que sempre me deu muito apoio?, afirmou Federer. O vice-campeão James Blake mostrou-se conformado com superioridade do número 1 do mundo e até fez uma emocionada revelação. ?Ano passado, quando estive hospitalizado para recuperação das costas, Roger (Federer) foi o primeiro a me telefonar desejando boa sorte?, disse Blake, que também comemora seu ingresso ao grupo dos top ten, pela primeira vez em sua carreira.