Federer derrota checo e fatura mais um título na carreira O suíço Roger Federer segue fazendo história no tênis. Neste domingo, o número 1 do mundo derrotou o checo Tomas Berdych por 2 sets a 1 - com parciais de 6/0, 6/7 (4/7) e 6/2 - e conquistou pela quarta vez seguida o título do Torneio de Halle, na Alemanha. De quebra, Federer conseguiu a 41ª vitória consecutiva em quadras de grama e igualou a marca obtida pelo sueco Bjorn Borg entre 1976 e 1981 - o suíço não perde neste tipo de piso desde 2003. Assim como aconteceu nos jogos contra o francês Richard Gasquet (segunda rodada), o belga Olivier Rochus (quartas-de-final) e Tommy Haas (semifinal), Roger Federer precisou de três sets para bater Berdych (cabeça-de-chave número 5). Quando parecia que tudo seria fácil na decisão com o pneu no primeiro set (6/0), o suíço viu o checo crescer na partida e, no tie-break, vencer a segunda série. Mais concentrado, o número 1 do mundo retomou o controle do jogo e garantiu o 38.º título de sua carreira. O Torneio de Halle serve de preparação para a disputa do Aberto de Wimbledon, na Inglaterra, que é o terceiro Grand Slam da temporada. Nas quadras do All England Club, nas proximidades de Londres, Roger Federer tentará conquistar o tetracampeonato.