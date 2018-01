Federer derrota Henman e avança à 3ª rodada em Nova York O tenista suíço Roger Federer derrotou o britânico Tim Henman por 3 sets a 0 - com parciais de 6/3, 6/4 e 7/5 -, nesta sexta-feira, e conseguiu a classificação à terceira rodada do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. Em busca do terceiro título consecutivo do Aberto norte-americano, o melhor do mundo teve seu saque quebrado apenas uma vez pelo rival, que já esteve entre os primeiros colocados do ranking da ATP. Na terceira rodada, Federer não terá moleza. Seu adversário será o vencedor do confronto entre o norte-americano Vincent Spadea e o sueco Jonas Bjorkman, que estará no Brasil no final de setembro para a disputa da repescagem ao Grupo Mundial da Copa Davis. "Sempre é difícil jogar contra Henman. Estou contente em todos os aspectos e satisfeito por passar à terceira rodada. Não penso ainda no próximo jogo, já que quero descansar e estar pronto para entrar nobvamente em quadra", disse Federer. Quem também se classificou para a fase seguinte do US Open foi o chileno Fernando González, que bateu facilmente o checo Jan Hajek por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2. Em outros jogos do dia, o norte-americano Robby Ginepri ganhou do compatriota Paul Goldstein por 3 a 0 (6/2, 6/2 e 6/4), o russo Dmitry Tursunov passou pelo colombiano Alejandro Falla também por 3 a 0 - com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 7/5 - e o espanhol Carlos Moya eliminou o francês Paul-Henri Mathieu por 3 a 0 - parciais de 7/6 (7/5), 7/6 (9/7) e 6/4.