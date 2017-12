Federer derrota japonês de virada e avança às semifinais O japonês Takao Suzuki, que não está nem entre os top 1.000 do ranking mundial, bem que tentou, mas não conseguiu surpreender o suíço Roger Federer, nesta sexta-feira, em partida válida pelas quartas-de-final do ATP de Tóquio, no Japão. Empurrado pela torcida, Suzuki conseguiu vencer o primeiro set e deu trabalho para o melhor do mundo nos sets seguintes. Com o placar de 2 a 1 - parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (7/3) -, Federer se classificou às semifinais do torneio. Se o cabeça-de-chave número 1 conseguiu se livrar de uma zebra, o mesmo não pode dizer do número 2. Também pelas quartas-de-final, o espanhol Tommy Robredo foi surpreendido pelo sul-coreano Hyung-Taik Lee, que venceu o jogo por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/1. Ainda pelas oitavas-de-final, que não puderam ser realizadas na quinta por causa das chuvas em Tóquio, o croata Mario Ancic (cabeça 3) derrotou o alemão Rainer Schuettler por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4 - e o britânico Tim Henman (10.º pré-classificado) passou pelo argentino Juan Martín del Potro por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.