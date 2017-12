Federer derrota Nalbandian e está na final em Roma O tenista suíço Roger Federer é o primeiro finalista do Masters Series de Roma, torneio que distribui cerca de US$ 2,6 milhões em prêmios. Na semifinal deste sábado, o número 1 do mundo derrotou o argentino David Nalbandian por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5), em 2 horas e 43 minutos de partida. O adversário de Federer na final sairá ainda neste sábado. Número 2 do mundo, o espanhol Rafael Nadal irá enfrentar na outra semifinal do torneio o francês Gael Monfils, que eliminou o norte-americano Andy Roddick na sexta-feira. Contra Nalbandian, Federer teve muitas dificuldades. Começou o terceiro set perdendo por 2 a 0, mas conseguiu se recuperar e mostrou porque é o número 1 do mundo. Assim como Nadal, Nalbandian é um dos poucos tenistas do mundo que tem retrospecto favorável contra Federer. Agora, com o resultado deste sábado, o argentino lidera o confronto com 6 vitórias contra 5 do suíço.